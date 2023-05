Gobierno y oficialismo llaman a reformar Ley de Asambleas y Manifestaciones

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo y el partido gobernante Poder del Pueblo enfatizaron la necesidad de reformar la Ley de Asambleas y Manifestaciones para prohibir la convocatoria de manifestaciones en espacios al aire libre de madrugada, entre las 12 am y las 6 am.En una reunión sobre orden público y derechos ciudadanos celebrada el miércoles 24 entre Gobierno y oficialismo, el representante parlamentario de Poder del Pueblo, Yoon Jae Ok, instó al opositor The Minjoo a adoptar medidas, criticando que la inacción ante un vacío legal equivale a ignorar la Constitución y a los ciudadanos.Yun aludió a una reciente manifestación nocturna del sindicato de la construcción convocada por la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), donde pudieron verse actos incívicos como ocupación ilegal de espacios públicos, borracheras y personas usando las calles como urinario, situaciones que no deberían tolerarse en el Seúl de 2023.En cuanto al dictamen de 2009 del Tribunal Constitucional, considerando inconstitucional el artículo 10 de dicha norma por prohibir reuniones asamblearias de noche, explicó que eso no legaliza todas las manifestaciones nocturnas al aire libre, sino que deben autorizarse o acotarse para impedir ese tipo de situaciones.En definitiva, el oficialismo urgió a The Minjoo, el principal opositor, a colaborar con la reforma, alegando que durante los últimos 14 años no han podido avanzar en la regulación de ese tema por el rechazo de su formación.Por su parte Han Dong Hoon, ministro de Justicia, asistió a la reunión y se comprometió a adoptar medidas tajantes contra las manifestaciones ilegales, reiterando que perturban la vida cotidiana y la seguridad de los ciudadanos.