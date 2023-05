Cheon Myeong Kwan atrae a editores globales con 'Whale'

Photo : YONHAP News

La novela 'Whale (Ballena)' del escritor Cheon Myeong Kwan ha captado la atención del mercado editorial global tras aparecer como finalista (shortlist) al premio Booker International 2023, uno de tres galardones literarios más prestigiosos del mundo.Publicada originalmente en Corea del Sur hace diecinueve años, la obra fue traducida al inglés y llegó al mercado británico en enero de este año, y a Estados Unidos a comienzos de mayo. Actualmente está siendo traducida al italiano.En tanto otra de sus novelas, 'Modern Family' - Familia moderna o Familia en envejecimiento, según la traducción literal del coreano- ha sido traducida hasta la fecha a seis idiomas, y posiblemente llegará a otros países al aumentar la fama de su creador.Al igual que 'Ballena', otras ocho obras de autores surcoreanos fueron nominadas a premios literarios extranjeros durante el primer semestre de 2023, como 'Love in the Big City (Amor en la gran ciudad)' de Park Sang Young, que figura en la lista de candidatos (longlist) al Premio Internacional de Literatura de Dublin, 'Afuera es verano' de Kim Ae Ran, nominada en la categoría de Literatura Extranjera del Premio Literario Yasnaya Polyanam, o el cómic 'The Hellbound (Infierno)' de Yeon Sang Ho y Choi Gyu Seok, candidato en la sección de obras asiáticas de los Premios Eisner, considerados como "los óscar del cómic".