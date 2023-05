The Minjoo propone resolución contra vertido de aguas de Fukushima

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor The Minjoo piensa plantear ante la Asamblea Nacional una propuesta de resolución contra el vertido de aguas residuales de la Central Nuclear de Fukushima.Según explicó Jae Myung, líder del partido, el miércoles 24, mientras el Gobierno ignora la seguridad de los ciudadanos y no adopta ninguna medida para evitar riesgos de salud pública, la oposición debe actuar.En cuanto al grupo de expertos actualmente en Japón para revisar el plan de vertido y las instalaciones de la central de Fukushima, criticó que el Ejecutivo solo intenta aparentar que hace algo, en vez de acometer una inspección exhaustiva y transparente, asegurando que la delegación surcoreana terminará repitiendo las justificaciones de Japón sobre el vertido.También aludió a las intenciones del Gobierno de reanudar la importación de productos de Fukushima y prefecturas aledañas, reiterando que si adopta esa medida será criticado por contaminar la mesa de los coreanos y dañar la salud del pueblo.En tanto Park Kwang On, responsable parlamentario de The Minjoo, anticipó que impulsará una resolución contra el vertido y activará un proceso de comprobación especial por parte de la Asamblea, hasta lograr su ratificación.