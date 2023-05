Seúl pide a Washington aumentar límite de producción de chips en China

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha solicitado a Estados Unidos ampliar el límite de la Ley de Chips y Ciencia sobre producción de semiconductores en China.Previamente, Estados Unidos anunció que para poder optar a la subvención de 39 mil millones de dólares en el sector de semiconductores, las empresas solicitantes debían interrumpir la producción de chips en China durante los próximos 10 años.Tras analizar esa norma en detalle, el Gobierno surcoreano solicitó la revisión de esa cláusula, alegando que no deberían imponer una carga injusta a las empresas que invierten en Estados Unidos.La petición llega unos dos meses después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara que la nueva ley limita al 5% la "expansión material" de chips de vanguardia en China y al 10% la de "chips heredados", de uso común en automotrices y factorías industriales.En base a documentos del Registro Federal de Estados Unidos, Corea del Sur ha enfatizado que las cláusulas de salvaguardia no deberían imponer una carga irrazonable a aquellas empresas que inviertan en Estados Unidos. Por tanto, ha solicitado redefinir los términos de "expansión material" y "chips heredados", y también aclarar el alcance de las actividades que limita la "cláusula de recuperación tecnológica (technology clawback)".Se estima que la petición del Gobierno surcoreano intenta ampliar la producción de chips de Samsung Electronics y Sk Hynix en China sin quedar al margen del programa de incentivos de Washington.El Departamento de Comercio de Estados Unidos prevé fijar los criterios en detalle antes de finalizar el año, tras revisar la opinión de diversos sectores.El tema de la fabricación de semiconductores en China es uno de los más sensibles para Estados Unidos. Por el momento, China ya ha impuesto restricciones a la empresa estadounidense de semiconductores Micron, medida que ha generado debate en el Congreso estadounidense, pues estiman que las empresas surcoreanas "no deben ser las suplentes".