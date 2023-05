Photo : Getty Images Bank

Por vigesimoséptimo año consecutivo Estados Unidos ha vuelto a incluir a Corea del Norte entre los países que no colaboran para erradicar el terrorismo.Según anunció el Departamento de Estado el martes 23, la lista de países que no cooperan en la lucha antiterrorista la conforman Cuba, Irán, Siria, Venezuela y Corea del Norte.El listado se elabora en base a la Ley de Control de Exportaciones de Armas y a la Orden Ejecutiva 13769, que bajo el título de 'Protección de la Nación contra la Entrada de Terroristas Extranjeros en Estados Unidos', incluye a Corea del Norte desde 1997.Figurar en dicho listado indica que Estados Unidos estima que esos países no cooperan en la lucha antiterrorista, y puede conllevar sanciones como la prohibición de exportaciones de bienes o servicios de posible uso bélico a esos países.