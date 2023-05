Presidencia guarda silencio sobre envío de municiones a Ucrania

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial no ha admitido ni refutado la noticia de The Wall Street Journal sobre el envío de proyectiles surcoreanos a Ucrania a través de Estados Unidos.En una entrevista telefónica con la Agencia Yonhap, un alto cargo de Presidencia mostró discreción sobre el tema, alegando que aunque el Gobierno respeta el derecho a la información de los ciudadanos, también debe sopesar las variables diplomáticas.Previamente, el diario estadounidense divulgó que Corea del Sur está enviando cientos de miles de municiones a Estados Unidos, cuyo destino final es Ucrania.Durante los últimos meses, el Gobierno surcoreano ha mostrado cierto cambio de postura al respecto, dejando abierta la posibilidad de enviar apoyo militar a Ucrania en caso de masacres o graves delitos contra los derechos humanos.Por su parte Cho Tae yong, asesor jefe de seguridad nacional, explicó en una reunión del Comité de Dirección de la Asamblea Nacional celebrada el miércoles 24, que si bien el Gobierno ha venido ofreciendo ayuda humanitaria y financiera a Ucrania, dicho país sufrió una invasión ilegal y, por tanto no descartan el envío de municiones tras analizar la situación en detalle.