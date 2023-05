Oficialismo critica a The Minjoo por politizar vertido de Fukushima

Photo : YONHAP News

La delegación de expertos surcoreanos que viajó a Japón para comprobar los detalles del vertido de Fukushima ya viaja de regreso a Corea tras finalizar la inspección de la central y los detalles del plan.El oficialista Poder del Pueblo ha anunciado que dará a conocer los resultados de la visita cuando considere oportuno, y están valorando si hacer un anuncio gubernamental o mediante la Asamblea Nacional.También criticó al principal opositor The Minjoo por generar miedo y preocupación entre los coreanos al afirmar que Japón está presionando a Corea del Sur para que importe productos marítimos de Fukushima a cambio de permitir que el equipo surcoreano inspeccionara dicha planta nuclear. En definitiva, acusó a The Minjoo de usar el tema para tapar sus escándalos internos.En respuesta, el principal opositor señaló que - como era de esperar- la visita del equipo surcoreano concluyó sin resultados tangibles, y anticipó que convocará a todos los comités permanentes de la Asamblea Nacional relacionados para examinar los informes de la delegación.Finalmente, urgió al presidente Yoon Suk Yeol a declarar públicamente que no reanudará la importación de productos pesqueros de Fukushima.