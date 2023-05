Asiana no venderá asientos de emergencia de sus aviones A321-200

Photo : YONHAP News

La aerolínea Asiana no ofrecerá ciertos asientos de emergencia en vuelos de pasajeros A321-200, tras el incidente donde un viajero a bordo de un avión de ese modelo abrió la puerta de emergencia minutos antes de aterrizar.En un comunicado, Asiana confirmó que a partir del día 28 de mayo no ofrecerá los asientos 26A en sus 11 aviones A321-200, con capacidad para 174 pasajeros, ni el 31A en 3 aviones A321-200, con capacidad para 195 pasajeros. No obstante, no ha fijado restricciones para otros modelos.El incidente tuvo lugar en un avión A321-200 que volaba el viernes 26 desde la isla de Jeju hacia la ciudad de Daegu, a 237 kilómetros de Seúl. Según informan, un hombre de apellido Lee sentado en salida de emergencia, abrió la puerta cuando el avión estaba a 213 metros del suelo, justo antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Daegu.Unos 9 pasajeros entraron en pánico y mostraron dificultades para respirar, y algunos tuvieron que ser trasladados a un hospital.Asiana ya ha comenzado los trámites de indemnización por los daños relacionados con el incidente, y los afectados podrán consultar el procedimiento desde el día 28 en la Oficina de Reclamaciones.En tanto, la policía detuvo a Lee por incumplir la Ley de Seguridad de Aviación y solicitó una orden de arresto.Según dicha ley, todo pasajero que manipule las puertas, salidas de emergencia o dispositivos de un avión puede enfrentarse a hasta 10 años de cárcel.