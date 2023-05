Barco japonés con bandera del Sol Naciente llega a Busan

Photo : YONHAP News

El destructor japonés Hamagiri llegó a la ciudad surcoreana de Busan el lunes 29, izando la bandera de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.El buque atracó en la Base de Operaciones Marítima de esa localidad para participar en el ejercicio multinacional de bloqueo marítimo Eastern Endeavor 23, que tendrá lugar el miércoles 31 coordinado por Corea del Sur.La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón utiliza la Bandera del Sol Naciente, símbolo del militarismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y todos los buques de esas fuerzas deben llevarla junto con la bandera japonesa, de conformidad con la Ordenanza de la Ley de Fuerzas de Autodefensa promulgada en 1954.No obstante, su uso siempre genera controversia. Sin ir más lejos, en noviembre de 2018, cuando Corea del Sur invitó a la Revisión de la Flota Naval Internacional a la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, esta rechazó la invitación cuando Seúl solicitó que no izara dicha bandera.Esta vez, el Gobierno surcoreano anunció que no vetaría la entrada en aguas nacionales de un buque nipón con dicho emblema, alegando que los barcos militares deben llevar la bandera de su país y la de las fuerzas a las que pertenecen al entrar en un puerto extranjero.Las próximas maniobras tendrán lugar en aguas abiertas al sureste de la isla de Jeju el 31 de mayo, para celebrar el vigésimo aniversario de la Iniciativa de No Proliferación (PSI) de armas de destrucción masiva. Bajo coordinación de Corea del Sur, también participan Estados Unidos, Japón y Australia.