Cancelan reunión entre Yoon y parlamentarios oficialista y opositor

Photo : YONHAP News

La reunión prevista para esta semana entre el presidente Yoon Suk Yeol y los representantes parlamentarios de Poder del Pueblo y The Minjoo fue cancelada, mientras que oficialismo y oposición culpan a la contraparte.Yun Jae Ok, representante de Poder del Pueblo, tildó de decepcionante haber perdido tan excelente ocasión, instando al principal opositor a valorar las consideraciones del mandatario y su determinación por armonizar la clase política.En cambio, The Minjoo cuestionó las intenciones del presidente Yoon al calificar de "poco convincente" su retórica sobre una posible cooperación o armonía política, máxime recordando su veto contra leyes aprobadas en la Asamblea Nacional.Así las cosas, tanto la población como la clase política cuestionan que oficialismo y oposición puedan ceder y cooperar de cara a las sesiones parlamentarias extraordinarias de mayo y junio, mientras quedan pendientes proyectos de ley tan polémicos como la Ley de Enfermería previamente vetada por el presidente, o la reforma de la Ley de Comunicaciones y de la Ley Sindical.