Ley de Enfermería vuelve a la Asamblea tras veto presidencial

Photo : YONHAP News

Se estima que el pleno de la Asamblea Nacional votará de nuevo el martes 30 la Ley de Enfermería, tras haber sido vetada por el presidente Yoon Suk Yeol.El principal opositor The Minjoo reafirmó su voluntad de lograr aprobar dicha ley, mientras que el oficialista Poder del Pueblo sigue abogando por una propuesta alternativa.Presentar y aprobar una ley vetada por el presidente requiere una mayoría cualificada de dos tercios de votos a favor. Por tanto, no parece posible que la cámara legislativa consiga aprobar dicha norma mientras persista la negativa del oficialismo, al igual que ocurrió con la enmienda a la Ley de Gestión de Cereales.En paralelo, el pleno debatirá sobre el arresto de los diputados Lee Sung Man y Youn Kwan Suk, investigados por la Fiscalía por su presunta implicación en la compra de votos durante las elecciones internas de The Minjoo en 2021.