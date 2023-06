Japón afirma que un proyectil desconocido cayó al mar

Photo : YONHAP News

El Gobierno japonés emitió una alerta de evacuación en la prefectura de Okinawa tras darse a conocer que Corea del Norte había lanzado un misil balístico en dirección a Okinawa. Sin embargo, la alerta fue retirada casi inmediatamente.Según informó la emisora NHK, el Gobierno japonés emitió una alerta usando el sistema de advertencia J-Alert a las 6:39 am., instando a los residentes de Okinawa a refugiarse en edificios o zonas subterráneas.A las 7:05 am, la Guardia Costera de Japón anunció que un objeto - presuntamente un misil balístico norcoreano- había caído, y en consecuencia, el Gobierno japonés desactivó la alerta.Japón asegura que el Norte lanzó un misil balístico y activaron medidas de precaución, como el sistema de defensa antimisiles Patriot-3, a cargo de varias unidades de autodefensa en las principales islas de Okinawa, como Miyako, Ishigaki y Yonaguni.Según NHK no se han observado movimientos inusuales en las unidades de autodefensa en Okinawa, donde desplegaron los misiles de autodefensa, ni tampoco en los alrededores de Tokio.