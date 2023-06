OIEA descarta dosis relevantes de nucleidos en aguas de Fukushima

Photo : YONHAP News

Tras examinar varias muestras de aguas contaminadas de la Central de Fukushima, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha anunciado que no han detectado dosis relevantes de radionucleidos.La entidad presentó el miércoles 31 un informe parcial de los análisis de aguas de Fukushima-I, indicando que las técnicas empleadas por TEPCO, la empresa eléctrica japonesa a cargo de dicha central y del plan de vertido, presentan una sofisticada técnica para medir la concentración de nucleidos radiactivos en aguas residuales. También consideró apropiado el procedimiento de recolección de muestras y los métodos para analizar radionucleidos.En cuanto a la radiactividad de las aguas contaminadas de Fukushima, explicó que esta vez midieron la presencia de radionucleidos no verificados previamente, pero no detectaron niveles significativos. En este nuevo análisis de muestras de aguas residuales participaron tres laboratorios dependientes del OIEA, así como centros de investigación de Estados Unidos, Francia y Suiza, y el Instituto Coreano de Seguridad Nuclear.Se trata del sexto informe parcial del Organismo internacional de Energía Atómica sobre el plan de vertido de Tokio. Próximamente el OIEA presentará otros resultados tras examinar aguas marinas próximas a la central de Fukushima y ecosistemas cercanos, incluyendo la fauna marina.