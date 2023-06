Gobierno revisará sistema de avisos tras emitir una alerta errónea

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha activado una investigación para mejorar del sistema de avisos de emergencia tras la alerta errónea emitida el 31 de mayo, en un intento de prepararse ante futuros lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte.Según explicó una fuente de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales a KBS, primero investigarán el incidente con los mensajes de alerta para luego mejorar el sistema.En esencia, intentan evitar nuevas confusiones y emitir alertas con mensajes más concretos, considerando los anuncios de Corea del Norte sobre nuevos lanzamientos de cohetes espaciales.Los residentes de Seúl se despertaron el miércoles 31 de madrugada sobresaltados por sirenas de ataque aéreo y una alerta de teléfono móvil apremiando a evacuar, justo después de que Corea del Norte lanzara un presunto cohete espacial.A las 6 y 41 de la mañana del 31 de mayo, la municipalidad de Seúl envió mensajes de alerta a todos los móviles solicitando evacuar primero a niños y ancianos, tras detectar el lanzamiento norcoreano. Unos minutos más tarde, el Ministerio de Interior envió otro mensaje explicando que Seúl había emitido la alerta previa por error, creando fricciones entre ambas partes.En una rueda de prensa ofrecida el miércoles, el alcalde de Seúl, Oh Se Hoon se disculpó por la confusión. No obstante, señaló que aunque la alerta pudo parecer exagerada, no consideró como un error el envío del mensaje.El primer ministro Han Duck Soo confirmó a la prensa que revisarán todo el incidente en detalle y acometerán reformas institucionales de ser necesario.