Corea pasa a cuartos de final en Mundial Sub-20

Photo : YONHAP News

Corea del Sur logró pasar a cuartos de final en el Mundial de Fútbol Sub-20 el día 2, hora coreana. El encuentro contra Ecuador terminó 3 a 2 con la victoria de Corea.Bajo la batuta de Kim Eun Jung, el equipo coreano tomó la delantera con un gol inicial de Lee Young Jun en el minuto 11, tras un pase largo de Bae Jun Ho, quien también firmó otro tanto ocho minutos después del primer gol.Los ecuatorianos recortaron la diferencia con un gol de Justin Cuero en el minuto 36, cerrando el primer tiempo en 2-1. No obstante, Corea saltó con fuerza al campo en el segundo tiempo, y Choi Seok Hyun sentenció el marcador con un tercer gol.Pese a todo, Ecuador no se rindió y en los últimos minutos Sebastián González logró anotar otro tanto, aunque no pudo revertir la victoria de los coreanos, que con un 3 a 2 lograron pasar a cuartos de final.Ahora Corea del Sur se medirá el día 5 con Nigeria, que ganó al país anfitrión, Argentina, en el estadio Santiago del Estero.Si los guerreros Taegeuk vencen a las Súper Águilas, se enfrentarán en semifinales a Colombia o Italia el 8 de junio, generando expectativas de repetir el logro de 2019 de quedar en segundo puesto.