Ministro de Defensa se reúne con homólgos de EEUU, Japón y China en Shangri-La

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa, Lee Jong Sup, asistirá a la XX Cumbre de Seguridad de Asia, más conocida como Diálogo de Sangri-La, a celebrarse en Singapur del 2 al 4 de junio, donde se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos, Japón y China.Se espera que Lee mantenga un encuentro trilateral con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y con el ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, para avanzar en la definición de un sistema que permita compartir datos de alerta sobre misiles norcoreanos en tiempo real.También celebrará una reunión bilateral con Hamada, en el primer encuentro entre ministros de Defensa de Seúl y Tokio desde noviembre de 2019. Según fuentes de la cartera en Seúl, se espera que aborden temas pendientes sobre seguridad para promover un "desarrollo orientado a futuro" en las relaciones entre ambos países.Se estima que también hablarán sobre la larga disputa generada por un vuelo rasante de un avión patrulla japonés sobre un buque de guerra coreano en diciembre de 2018.Por otra parte, durante el encuentro programado con Li Shangfu, su homólogo chino, Lee solicitará a Beijing que desempeñe un papel constructivo en los esfuerzos por frenar las provocaciones balístico-nucleares de Corea del Norte.Según explicaron, no hay prevista una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, pues ambos han mantenido varios encuentros recientemente, pero no se descarta un posible intercambio de opiniones improvisado, pues ambos titulares de Defensa mantienen una estrecha amistad.