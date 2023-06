Pyongyang acusa a ONU y OTAN de injerencia en asuntos internos

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha instado al secretario general de la ONU, António Guterres, y al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a no comprometer su "derecho a la autodefensa", en alusión a los comentarios que ambos emitieron condenando el lanzamiento del satélite militar espía de Pyongyang.Jo Chol Su, director para Organismos Internacionales del Ministerio de Exteriores norcoreano, explicó a través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, que el régimen norcoreano condena y rechaza enérgicamente el trato inapropiado de António Guterres, pues vulnera los derechos soberanos del Norte como integrante de Naciones Unidas, trato que calificó de sumamente injusto y desproporcionado, además de interferir en asuntos internos.Añadió que Pyongyang seguirá ejerciendo sus derechos soberanos, incluido el lanzamiento de satélites, aunque solo sea para demostrar que la ONU "no es propiedad" de Estados Unidos, y que la prepotencia, la arbitrariedad y el unilateralismo de Washington no puede dominar el mundo.En tanto, otra declaración de Jong Kyong Chol, analista de asuntos internacionales, aludió al "provocador" comentario del máximo responsable de la OTAN de "injerencia en asuntos internos", y advirtió que los países soberanos de Asia-Pacífico usarán su fuerza para disuadir las posibles amenazas de guerra a menos que la OTAN deje de interferir en la zona.