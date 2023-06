Pyongyang amenaza con no anunciar lanzamiento de satélite

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha criticado la creciente presión internacional tras el reciente lanzamiento de un satélite militar espía, y hasta ha amenazado con no avisar a las entidades internacionales de futuros lanzamientos.En cuanto a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del 31 de mayo para discutir el lanzamiento, Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores y hermana de Kim Jong Un, mostró abiertamente su desagrado el domingo 4, alegando que dicho organismo de la ONU actúa por mera voluntad de Estados Unidos insultando el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.Agregó que su país no desistirá en su plan de poner en órbita satélites artificiales, ni en actuar con fuerza contra Estados Unidos y sus cómplices hasta que estos países admitan sus errores.En tanto, a través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Pyongyang expresó su indignación contra la Organización Marítima Internacional (OMI) por adoptar su primera resolución condenando una actividad de esa índole. Así, afirmó que considerará la postura oficial de la OMI, indicando que podría no notificar con antelación posibles lanzamientos de cohetes.Por otra parte, Corea del Sur sigue intentando recuperar los restos del cohete lanzado por Corea del Norte, que permanecen sumergidos a 75 metros de profundidad, aunque las corrientes y la falta de visibilidad dificultan los avances.