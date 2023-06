Reunión del Consejo de Seguridad sobre satélite norcoreano culmina sin avances

Photo : YONHAP News

La reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada el viernes 2 en Nueva York para discutir el reciente lanzamiento de un cohete para poner en órbita un satélite espía norcoreano culminó sin avances.En reunión abierta el Consejo debatió sobre no proliferación y las provocaciones Pyongyang dos días después del lanzamiento del cohete Chollima-1, que portaba un satélite militar espía norcoreano bautizado como Mallikyong-1. Sin embargo, el debate concluyó sin avances, sin ninguna resolución condenando el lanzamiento, y sin sanciones adicionales.Aunque el lanzamiento no tuvo éxito, incumplió las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al usar tecnologías de misiles balísticos de largo alcance. Los asistentes, salvo China y Rusia, condenaron el ensayo y urgieron al Consejo a adoptar medidas conjuntas. No obstante, Beijing y Moscú insistieron no considerarlo como una provocación, sino como una medida de defensa del régimen de Pyongyang ante las amenazas bélicas de Estados Unidos y Corea del Sur.