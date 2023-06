Corea del Sur aspira a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU

Photo : YONHAP News

Corea del Sur aspira a integrar −después de 11 años− el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.La elección de los miembros no permanentes de dicho órgano de la ONU para el periodo 2024-2025 tendrá lugar a las 10:00 de la mañana del martes 6 (hora de Nueva York) −11:00 de la noche del mismo día en Corea− con seis candidatos: dos de África, uno de América Latina, dos de Europa Oriental y uno de Asia-Pacífico.Corea del Sur es el único candidato de la región de Asia-Pacífico, en otras palabras no tiene rival. Sin embargo, para ejercer como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde enero de 2024, necesita el voto a favor de dos tercios de los Estados participantes en la votación. Esto implica que, si participan todos los 192 países con derecho a voto, al menos deberá asegurar el apoyo de 128.Igualmente, figuran como candidatos sin rivales Argelia y Sierra Leona, que apuestan por ocupar los dos escaños reservados dentro del Consejo de Seguridad para representantes africanos y Guyana cuyo objetivo es obtener el único asignado al continente latinoamericano. En cambio, Eslovenia y Bielorrusia compiten por el único escaño para países de Europa Oriental.