Corea del Sur vuelve al Consejo de Seguridad de la ONU

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha sido elegido como integrante no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Corea del Sur obtuvo el apoyo de 180 de los 192 países integrantes que participaron en la votación para elegir a los estados no permanentes del Consejo de Seguridad, votación que tuvo lugar durante la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York el 6 de junio.De esta manera, Corea del Sur pasa a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2024-2025.Previamente, Corea del Sur ya formó parte del Consejo de Seguridad en el periodo 2013-2014, y también en el de 1996-1997, apenas cinco años después de adherirse a Naciones Unidas. Por tanto esta será la tercera vez que integra dicho organismo.El Consejo de Seguridad de la ONU lo conforman cinco miembros permanentes, EEUU, Reino Unido, Francia, China y Rusia, con derecho a veto en todas las discusiones, y diez estados no permanentes, por un periodo de dos años y sin derecho de veto.Como miembro no permanente, se espera que Corea del Sur amplíe su horizonte diplomático y dé un paso más hacia su objetivo de convertirse en potencia global. También se estima que Corea del Sur podrá expresar más activamente su voz en los debates sobre asuntos de la península coreana en el Consejo de Seguridad, incluida la respuesta a la amenaza nuclear de Corea del Norte.En la reciente votación Argelia, Sierra Leona, Guyana y Eslovenia también fueron elegidos como miembros no permanentes.