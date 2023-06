Desaparecen familiares de empleado en Consulado de Pyongyang en Rusia

Photo : YONHAP News

Dos familiares de un empleado del Consulado General de Corea del Norte en Vladivostok, Rusia, se encuentran en paradero desconocido, según informaron el martes 6 el medio estadounidense Radio Asia Libre y el diario japonés Asahi Shimbun.La esposa y el hijo de un empleado de 60 años que trabaja en el Consulado General de Corea del Norte en Vladivostok, tomaron el día 4 un taxi con rumbo a Khabarovsk y desde entonces no han tenido noticias suyas, además de no responder llamadas ni mensajes.Según informó la Policía rusa, parece que portaban una caja con objetos personales, por lo que no se descarta que hayan huido al extranjero, mientras que Asahi Shimbun comenta que quizá se dirigieron a China con la intención de desertar a Corea del Sur.