Reglamento de OMI no incluye normas sobre aviso de lanzamiento de satélites

Photo : KBS News

Los reglamentos de la, la Organización Marítima Internacional (OMI), no cuenta con un reglamento que permita sancionar a Corea del Norte por no notificar de antemano el posible lanzamiento de satélites.Según explicó un portavoz de la entidad el martes 6 a Radio Asia Libre, la OMI no cuenta con estatutos ni normas internas que incluyan sanciones por omitir avisos de lanzamientos balísticos, pues solo cuenta con mecanismos de supervisión para recomendar a sus integrantes que respeten el protocolo establecido.Previamente, la Organización Marítima Internacional adoptó una resolución condenando el lanzamiento de un cohete por parte de Pyongyang, por usar tecnología balística, medida que generó una airada reacción de Corea del Norte, y hasta advirtió que podría dejar de avisar a dicha entidad sobre futuros posibles lanzamientos.