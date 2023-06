Tokio desea mayor cooperación con Seúl en temas nuclear y de secuestrados

Photo : KBS News

Tokio desea una mayor cooperación tripartita con Seúl y Washington en temas relacionados con Corea del Norte, como la amenaza balístico-nuclear y el problema de japoneses secuetrados por agentes norcoreano en el pasado, ahora que Corea del Sur integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.Así se pronunció el miércoles 7 el ministro portavoz del Gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, desde Nueva York, al aludir a la elección de Corea del Sur como miembro no permanente de dicha instancia de la ONU para el periodo 2024-2025, junto con Argelia, Sierra Leona, Guyana y Eslovenia. Expresó que de su parte cooperará en todo lo que sea necesario para que el Consejo de Seguridad pueda cumplir debidamente su papel de preservar la paz y la seguridad mundial.El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consta de cinco miembros permanentes -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- y diez no permanentes elegidos por continente para un mandato de dos años.Japón ejerce como miembro no permanente desde enero de 2023, lo que implica que en 2024 tendrán participación en el consejo simultáneamente ese país, Corea del Sur y Estados Unidos.