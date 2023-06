Aumenta controversia sobre vertido de Fukushima

Photo : YONHAP News

Mientras se especula que Japón comenzará pronto con el plan de vertido al océano de aguas residuales de la Central Nuclear de Fukushima, el tema genera cada vez más controversia entre la clase política surcoreana.El oficialismo acusa de exagerar el impacto e intentar politizar el asunto a la oposición, pero esta cuestiona la seguridad del vertido de Tokio y la negligencia del Gobierno surcoreano.Yun Jae Ok, responsable parlamentario del oficialista Poder del Pueblo, criticó al principal opositor The Minjoo por plantear sospechas carentes de fundamento cientifico basadas en meras suposiciones, al tiempo de destacar el compromiso de su partido por proteger la seguridad de los mares de Corea y la salud de la población.En respuesta, The Minjoo presentó datos específicos que comprometen la seguridad del vertido, como el nivel de cesio de un pez capturado cerca de la central de Fukushima, que presentó casi 180 veces más que el nivel permitido.Criticó que tras el cambio radical de actitud de Poder del Pueblo, la resolución aprobada hace dos años por la Asamblea Nacional condenando el vertido de aguas residuales queda prácticamente sin valor, urgiendo al oficialismo a adoptar una nueva resolución parlamentaria para solicitar la adopción de medidas provisionales al respecto ante el Tribunal Internacional de Derechos del Mar.