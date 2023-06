Canciller solicita un rol constructivo a China y Rusia ante problema norcoreano

Photo : YONHAP News

El ministro de Exteriores, Park Jin, ha solicitado un rol constructivo a China y Rusia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte.En una entrevista con Yonhap News el jueves 8, después de que Corea del Sur fuera elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por primera vez en once años, el canciller lamentó que durante la última reunión del Consejo no se llegara a un consenso para responder a las continuas provocaciones de Pyongyang.Explicó que pese a que el Consejo de Seguridad es el máximo organismo de decisión de la ONU, su capacidad para responder a las provocaciones ilegales de Corea del Norte está prácticamente paralizada, situación no deseable para la paz y la estabilidad de la comunidad internacional.Añadió que Seúl, ahora como integrante no permanente del Consejo, instará a Beijing y a Moscú, dos de los cinco integrantes permanentes, a ejercer un rol constructivo sobre los temas norcoreanos.También subrayó que Seúl seguirá esforzándose por mantener una estrecha comunicación y consultas con China y Rusia sobre los asuntos de la península coreana, y sobre la paz y la estabilidad en el Nordeste de Asia, además de confiar en que la elección de Corea del Sur como miembro no permanente del Consejo multiplique las oportunidades de comunicación.Finalmente se comprometió a mantener estrechas consultas con todos los integrantes del Consejo para tratar el tema de los ataques contra los derechos humanos en Corea del Norte, tema que durante los últimos cinco años no ha sido planteado en una reunión formal.