Acusan a CEO de Terraform de dar fondos a destacado político montenegrino

Photo : YONHAP News

Kwon Do Hyung, co-fundador y CEO de Terraform Labs, presunto responsable del desplome de la moneda virtual 'Terra Luna' y actualmente bajo arresto en Montenegro, ha sido acusado de dar fondos a un destacado político, que resuena como posible candidato a primer ministro.Según informaron varios medios de comunicación locales el jueves 8, el primer ministro montenegrino Dritan Abazović confirmó en rueda de prensa haber recibido una carta de Kwon y solicitó una investigación especial al respecto, pues en una carta manuscrita Kwon afirmaba haber conocido a Milojko Spajić, líder de Europe Now Movement, en 2018 y haber patrocinando con fondos a dicho político montenegrino.Parece que Kwon envió cartas similares al primer ministro montenegrino, al ministro de Justicia, Marko Kovač, y a un fiscal especial.Europe Now Movement, también conocido como Europe Now!, es un nuevo partido políctico creado en junio del año pasado, y actualmente cuenta con el mayor respaldo popular en Montenegro, de cara a las elecciones generales del 11 de junio.Como Spajić resuena como favorito a próximo primer ministro, la sospecha de haber recibido fondos de Kwon ha causado revuelo en el círculo político de dicho país.La ley de Montenegro no permite que los extranjeros hagan donaciones para financiar campañas electorales ni partidos o candidatos políticos, que además tienen obligación de reportar todas las contribuciones recibidas a la Oficina Anticorrupción.