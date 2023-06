Italia derrota a Corea en semifinales del Mundial Sub-20

Photo : YONHAP News

La selección masculina de fútbol de Corea del Sur no logró pasar a la final del Mundial Sub-20, al perder por 2 a 1 contra Italia en el partido de semifinales celebrado a las 6:00 a.m. del viernes 9 (hora coreana) en el Estadio La Plata, Argentina.A los 14 minutos del primer tiempo, Cesare Casadei inauguró el marcador del equipo italiano, que Corea del Sur igualó al transformar Lee Seung Won un penalti en el minuto 23. No obstante, en el minuto 86 un tanto de Simone Pafundi sentenció el partido con un magistral tiro libre.Eso frustró el sueño surcoreano de pasar a la final, aunque el 12 de junio se disputará el tercer lugar contra Israel.El presidente Yoon Suk Yeol envió un mensaje de ánimo al selectivo a través de las redes sociales, destacando que el liderazgo del entrenador Kim Eun Jung y el empuje de los guerreros Taegeuk transmitieron valor y esperanza a los ciudadanos.Enfatizó que todos los surcoreanos, incluido él, se conmovieron al ver espíritu de superación de los jugadores, que dieron lo mejor de sí.Por último, afirmó que el camino siempre se abre para aquellos dispuestos a luchar y a lograr sus objetivos, y se comprometió a apoyar junto con el pueblo al equipo sub-20, que representa el futuro del fútbol surcoreano.