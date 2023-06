Críticas de embajador chino al Gobierno coreano tensan relación bilateral

Photo : YONHAP News

Las relaciones entre Corea del Sur y China se tambalean mientras que ambos países señalan a sus respectivos diplomáticos, tras los controvertidos comentarios del embajador chino en Corea durante una reunión con el líder opositor Lee Jae Myung.Aunque Seúl no ha mostrado una postura oficial sobre las quejas del Ministerio de Exteriores de China al embajador surcoreano en Beijing, algunos oficialistas "de línea dura" hablan incluso de expulsar al embajador chino del país.También abundan las críticas contra Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo. Sin ir más lejos, el oficialista Poder del Pueblo afirma que no hizo ninguna objeción a los humillantes comentarios del diplomático chino, creando un fiasco diplomático, además de urgir al embajador chino a ofrecer una sincera disculpa por sus declaraciones.No obstante, Seúl guarda silencio ante las quejas de Beijing a su embajador en China, Chung Jae Ho, mientras se percibe cierta tensión en las relaciones entre ambos países.