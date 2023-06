Parlamento decide sobre arresto de legisladores implicados en compra de votos

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional votará el lunes 12 si despojar de inmunidad parlamentaria a los legisladores Lee Sung Man y Youn Kwan Suk por su presunta implicación en la compra de votos para las primarias que The Minjoo, el principal opositor, celebró en 2021.Aunque la Fiscalía ya ha cursado las órdenes de arresto, The Minjoo alegó que ambos diputados ya no pertenecen al partido, y por tanto no tiene una postura oficial que expresar, al ser ambos legisladores independientes.Dicha votación requiere la asistencia del 50% de la cámara y mayoría cualificada, aunque como los legisladores de The Minjoo ocupan 167 de los 300 escaños del Parlamento, se desconoce si podrán mantener la inmunidad parlamentaria.