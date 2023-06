Unos 15 mil solicitantes del reencuentro de familias separadas fallecen en un lustro

Photo : YONHAP News

Se estima durante los últimos cinco años han fallecido unas 15 mil personas de entre los surcoreanos que solicitaron reencontrarse con sus familiares en Corea del Norte.Un informe del Ministerio de Reunificación sobre familias separadas detalla que de los 133.680 surcoreanos que solicitaron reunirse con sus seres queridos residentes en el Norte, un 69,2% ya ha muerto, y unos 15 mil fallecieron después de agosto de 2018, fecha del último reencuentro de familias separadas.Considerando que un 67% de los solicitantes tiene más de 80 años y un 31% más de 90, se estima que a muchos no les queda mucho tiempo, pues por causas naturales no podrán ver a sus familiares.Desde la Declaración Conjunta adoptada en la primera Cumbre Intercoreana el 15 de junio del 2000, entre agosto de ese año y agosto de 2018 se han celebrado 21 rencuentros de familias separadas. No obstante, tras el fracaso de la Cumbre de Hanói entre Kim Jong Un y Donald Trump en febrero de 2019, dichos encuentros quedaron en suspenso al enfriarse las relaciones intercoreanas.