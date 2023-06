Parlamento bloquea arresto de legisladores implicados en compra de votos

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional ha decidido que los legisladores Lee Sung Man y Youn Kwan Suk, presuntamente implicados en la compra de votos durante las primarias de The Minjoo, celebradas en 2021, seguirán manteniendo su inmunidad parlamentaria.En la sesión plenaria del lunes 12 participaron 293 diputados en activo, 145 se opusieron a que Youn perdiera el blindaje que otorga ser legislador, mientras que 155 bloquearon el arresto de Lee. En las votaciones hubo nueve y seis abstenciones, respectivamente.Antes de proceder a la votación, el principal opositor The Minjoo aclaró que ambos legisladores ya no están afiliados al partido y por tanto no había ninguna posición oficial que expresar.En lo que va de la vigésimo primera Legislatura, ocho de los seis legisladores cuestionados en la Asamblea Nacional lograron mantener la inmunidad parlamentaria.