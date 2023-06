EEUU no limitará exportación de equipos para chips a firmas coreanas

Photo : KBS News

Estados Unidos prácticamente ha prohibido la exportación a China de equipos de tecnología punta para fabricar chips, aunque recientemente ha decidido mantener la moratoria a las empresas surcoreanas.Según informó el lunes 12 el diario The Wall Street Journal, el subsecretario de Comercio estadounidense Alan Estevez anunció que por el momento Washington no limitará la exportación de equipos de semiconductores de firmas surcoreanas y taiwanesas.Después de las sanciones de Beijing a Micron, Estados Unidos dudaba si mantener esa excepción para las empresas surcoreanas productoras de chips en China, y finalmente ha decidido ampliar la moratoria, aunque no ofreció detalles al respecto.The Wall Street Journal considera que la decisión del Gobierno estadounidense refleja la coyuntura actual, y considera casi "misión imposible" aislar a China en materia tecnológica en un contexto económico mundial altamente conectado.