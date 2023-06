Gobierno y oficialismo valoran ampliar ayuda financiera a estudiantes

Photo : YONHAP News

Ejecutivo y oficialismo han anunciado que ampliarán las ayudas financieras a los estudiantes con préstamos educativos, dando prioridad a las clases vulnerables, pero de naturaleza distinta a las del opositor The Minjoo, que calificaron de populistas.El Comité de Educación de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley presentado por The Minjoo para ofrecer préstamos universitarios sin interés, pero tanto el Gobierno como el partido oficialista lo tacharon de populista y sugirieron cambiar la propuesta, eximiendo de pagar intereses a los jóvenes de hogares con un nivel medio de ingresos.Tomando como referencia a una familia de cuatro integrantes, The Minjoo propone no cobrar intereses a los alumnos de hogares que ingresen hasta 10,8 millones de wones al mes, cifra que Poder del Pueblo limitó a un máximo de 5,4 millones de wones.Además, también valoran ampliar las becas estatales y los préstamos a bajo interés para gastos de manutención de los alumnos.