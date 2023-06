Ministro de Exteriores se reúne con vicecanciller de Cuba en Guatemala

Photo : YONHAP News

El ministro de Exteriores surcoreano, Park Jin, mantuvo un encuentro privado con Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, en el marco de la reunión del Consejo de ministros de la Asociación de Estados del Caribe (ACS) celebrada en Guatemala el pasado 11 de mayo.Durante una sesión informativa el portavoz adjunto de la Cancillería surcoreana, Lim Soo Suk, señaló el martes 13 que ambos funcionarios intercambiaron opiniones sobre temas de mutuo interés, como la cooperación en el ámbito de la Asociación de Estados del Caribe.No obstante, explicó que por ahora no se han pronunciado sobre la posibilidad de una reunión bilateral en el contexto de la Asamblea General de la ONU, aunque expresó su anhelo porque el diálogo entre ambos países continúe.Si bien Cuba no mantiene relaciones diplomáticas con Corea del Sur, en 1960 estrechó lazos diplomáticos con Corea del Norte.Con motivo de su reelección, el pasado mes de abril el líder norcoreano Kim Jong Un envió un mensaje de felicitación al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, destacando la solidaridad entre ambos países.Por su parte, el Gobierno surcoreano ha venido esforzándose por mejorar las relaciones y establecer vínculos diplomáticos con Cuba. No en vano, envió ayuda humanitaria valorada en 200 mil dólares a través de UNICEF, cuando en agosto del año pasado explotó un tanque de combustible en Matanzas, Cuba.