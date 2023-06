Yoon ordena investigar irregularidades en proyectos de energía solar

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha ordenado investigar un proyecto de energía solar de la anterior administración, tras detectar posibles indicios de irregularidades y corrupción en una auditoría estatal.Según informó el portavoz presidencial Lee Do Woon el miércoles 14, el mandatario adoptó esa medida al ver los resultados provisionales de la Junta de Auditoría e Inspección (BAI) sobre unos proyectos de energías renovables, o detectar un uso poco transparente del Fondo Básico para el Sector Eléctrico.Sobre la investigación, explicó que abarcará puntos no examinados en la auditoría y se centrará en revisar el proceso de toma de decisiones usado para aprobar los proyectos, además de interrogar a aquellos implicados en presuntas irregularidades.El martes 13, la Junta de Auditoría e Inspección anunció haber detectado irregularidades e indicios de corrupción en varios proyectos de energía renovable del mandato Moon Jae In y solicitó una investigación de la Fiscalía.