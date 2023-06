Gobierno descarta que ley de baterías de UE afecte a fabricantes coreanos

Photo : YONHAP News

El Gobierno descarta que las nuevas normas de la Unión Europea para promover el uso y fabricación de baterías más sostenibles afecte a los fabricantes surcoreanos.Según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea el jueves 14, dicha norma afecta al diseño, producción y gestión de residuos de todas las baterías vendidas en la eurozona, pero no incluye cláusulas discriminatorias contra un país o empresa en particular.Las nuevas normas exigen que en cada modelo de batería figure la huella de carbono a lo largo de su ciclo de vidaa, y que las nuevas baterias incluyan un porcentaje determinado de materiales como litio, níquel, cobalto y plomo.Corea se prepara controles estadísticos para reducir las emisiones antes de aprobar leyes concretas sobre huella de carbono, además de establecer medidas para que las cadenas de suministro cumplan con las normas de reciclaje de materias primas.El Gobierno espera que el sector de las baterías de Corea disponga de un plazo suficiente para adaptar as cadenas de suministro al estándar ecológico global, pues los reglamentos de aplicación se promulgarán entre 2024 y 2028.A tal efecto, seguirán en estrecho contacto con las empresas locales para garantizar que la nueva ley no suponga un impacto para sus operaciones en la Unión Europea.