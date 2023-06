Gobierno ofrecerá datos científicos sobre aguas radiactivas de Fukushima

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha anunciado que ofrecerá información basada en datos científicos sobre el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima mediante sesiones informativas matutinas de lunes a viernes, para disipar la preocupación de la ciudadanía al respecto.Durante la primera sesión informativa, ofrecida el jueves 15, la Oficina de Coordinación de Asuntos del Estado aclaró que las pruebas de funcionamiento de las instalaciones que Japón planea utilizar para liberar el agua contaminada al océano, que comenzaron el día 12 de junio, usaron agua dulce y agua de mar diluida en vez de agua contaminada.Explicó que dicha prueba solo abarca parte de las instalaciones pero, una vez completada, tendrá que someterse a un proceso de supervisión de seguridad por parte del Gobierno japonés.En cuanto a los datos recopilados durante la inspección que un grupo de expertos surcoreanos realizó in situ el pasado mes de mayo, comentó que actualmente están realizando un análisis exhaustivo desde una perspectiva científico-tecnológica, con especial enfásis en el rendimiento del equipo de purificación "ALPS" y en contrastar la fiabilidad de los datos proporcionados por el Gobierno japonés.Respecto a las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación alegando que Japón recogió muestras de agua solo de la parte superior y sin mezclar para las pruebas, desmintió dichas hipótesis asegurando que las muestras se obtuvieron después de 14 días de homogeneización, y bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).Asimismo, sobre otros reportes que afirmaban que pese a tratar el agua contaminada con el equipo de purificación "ALPS", el nivel de sustancias radiactivas supera en 20.000 veces el límite permitido, explicó que Japón se ha comprometido a no liberar dichas sustancias hasta lograr rebajar el nivel de radiactividad hasta el límite autorizado.Por último, reiteró que las aguas y los productos pesqueros de Corea del Sur están siendo gestionados de forma segura, gracias a una exhaustiva monitorización y control de la radiactividad.No obstante, el Gobierno descartó ofrecer una compensación por daños a los pescadores, al considerar prematuro hablar de algo que aún no ha ocurrido, enfatizando que esa opción deberá valorarse a futuro si la situación lo requiere.