2023 podría superar el máximo histórico de calor

Photo : YONHAP News

El diario The Guardian informó el jueves 15 que las temperaturas de junio en todo el mundo están registrando nuevos récords de calor, y se estima que este año podría darse el verano más caluroso de la historia, al menos de la parte registrada.Citando al Servicio Copernicus de la Unión Europea sobre cambio climático (C3S), señaló que los efectos del calentamiento global han sido especialmente tangibles este mes, y la temperatura ha aumentado aproximadamente 1°C en promedio respecto al récord anterior, establecido en junio de 1979.Durante los primeros días de junio, la temperatura mundial alcanzó una cota asombrosamente alta en promedio, superando en 1,5°C al promedio de antes de la era industrial. Ese incremento de 1,5°C coincide exactamente con el objetivo de contención del calentamiento global trazado en el histórico Acuerdo de París de 2015.Los expertos advierten que de no conseguir el objetivo prefijado del 1,5°C, podríamos ser testigos de un alarmante incremento en frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, sequías, olas de calor, heladas e incendios forestales.Considerando que estamos a mitad de junio, el promedio de este mes quizá no llegue al máximo anterior, aunque 2023 podría quedar registrado como el año más caluroso de la historia por el fénomo El Niño, que ya empezó a notarse el pasado mes, según confirmó el Centro de Predicción Climática de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos.