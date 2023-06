Lee Jae Myung renuncia al fuero parlamentario

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, el líder del principal opositor, The Minjoo, emitió el lunes 19 un discurso ante la Asamblea para declarar su renuncia al fuero parlamentario, mientras continúan las investigaciones contra su persona que tildó de "persecución política".Expresó que en caso de orden de arresto en su contra acudirá voluntariamente ante la Fiscalía para probar su inocencia, y la falta de imparcialidad y las inadmisibles acciones de los fiscales. Criticó que solo intentan humillarlo en público y generar un conflicto interno en The Minjoo, aunque no permitirá "que se salgan con la suya".En cuanto al primer año de mandato del presidente Yoon Suk Yeol, el líder opositor destacó un enorme retroceso a nivel social, mientras la inflación y la deuda familiar amenazan el bienestar económico del pueblo, y el Gobierno pretende suprimir los presupuestos para las monedas complementarias regionales, que es casi lo único que mantiene vivo al micro y pequeño comercio.