Cambio yen-won registra el menor nivel en ocho años

Photo : YONHAP News

El precio de la moneda japonesa frente a la surcoreana registró el lunes 19 el menor nivel en ocho años, quedando 100 yenes por debajo de 900 wones.El mercado afirma que el tipo de cambio yen-won ha tocado fondo y no bajará más, pero algunos expertos no descartan que se mantenga en mínimos a corto plazo. La última vez que la moneda japonesa cotizó a menos de 900 wones por 100 yenes fue en junio de 2015.La depreciación del yen se atribuye principalmente a las políticas expansivas del Banco de Japón, mientras que otras economías como Estados Unidos y la Unión Europea se muestran más a favor de la restricción monetaria. De hecho, la semana pasada el banco central japonés decidió no variar los intereses a corto y dejarlos en -0,1%, además de congelar los bonos a diez años al 0%.Por otra parte también afecta la relativa apreciación de la moneda surcoreana, que lleva un mes al alza gracias a la entrada de inversión extranjera en el mercado de acciones, ante las expectativas de una posible recuperación en el sector chips.