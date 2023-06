Pyongyang enfatiza logros económicos del primer semestre

Photo : YONHAP News

Tras finalizar las sesiones plenarias del Comité Central de Partido de los Trabajadores, Pyongyang no ha tardado en hacer propaganda de sus logros económicos del primer semestre de 2023.Entre otros, destaca un reportaje del Diario Rodong publicado el martes 20 que presenta en detalle los resultados económicos de la primera mitad del año. Aunque admite que la coyuntura no fue del todo favorable, destaca los logros ensalzados por el Comité y afirma que el Partido supo liderar con astucia una campaña para alcanzar los objetivos del plan quinquenal en cuanto a desarrollo económico.El reportaje hace hincapié en medidas para impulsar la agricultura, tales como garantizar de forma segura los materiales de cultivo, o los avances en el sector minero, químico-metalúrgico y de la construcción.Pero desde la perspectiva de Corea del Sur, Seúl opina que al no tener mucho para presumir en términos económicos, Kim Jong Un omitió el discurso ante el Comité Central de Partido de los Trabajadores.