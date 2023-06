Efecto económico de Expo Mundial supera a JJOO o Mundial de Fútbol

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano se aboca a promocionar la candidatura de Busan como sede de la Expo Mundial 2030 y se esfuerza al máximo por lograr que dicha ciudad surcoreana sea elegida para albergar tan importante evento, cuyo efecto económico se estima podría cuadruplicar el de unos Juegos Olímpicos o una Copa Mundial de Fútbol.Incluso antes de ser elegido como presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol ya afirmó que apoyaría al máximo la candidatura de Busan a la Expo. Posteriormente, creó un equipo exclusivo para reforzar la campaña de promoción a través de la Oficina Presidencial, mientras que el primer ministro, los principales líderes empresariales de Corea y celebridades nombradas como embajadores de la Expo Busan 2030 llevan meses recorriendo el mundo para dar a conocer y promocionar la ciudad costera surcoreana.Por tanto se espera que el discurso del presidente Yoon Suk Yeol ante la Asamblea General del Buró Internacional de Exposiciones (BIE) será crucial para recabar apoyos de cara a la votación final.Tan arduo esfuerzo valora el enorme efecto económico que un evento internacional de esa índole podría generar, al consideralo muy superior al logrado por la Expo de Daejeon 1993 y la Expo de Yeosu 2012, pues la Expo Mundial de 2023 durará el doble que las previamente mencionadas, además de no enfrentarse a limitaciones de espacio y de abarcar temas más amplios y diversos.Se calcula que de llevarse a cabo en Busan, la Expo Mundial atraerá a unos 50 millones de visitantes a Corea, dejando un efecto económico equivalente a 61 billones de wones, además de crear unos 500.000 puestos de trabajo y de cuadruplicar los beneficios que en promedio genera una Copa Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos.En el concurso por llegar a albergar la Expo Mundial 2030, Busan compite con Riad de Arabia Saudí, con Odesa de Ucrania y con Roma de Italia. La votación final será el 28 de noviembre y se estima que por ahora hay bastantes países del BIE que aún no han decidido su voto (votos indecisos). De hecho, de los 179 países integrantes la mitad no expresó apoyos hacia un candidato concreto en la votación preliminar.En la Asamblea General del BIE, acompañando al presidente surcoreano y para promocionar la candidatura de Busan intervendrá el cantante Psy, mientras que la cantante soprano Jo Su Mi, así como Karina, integrante del grupo de k-pop AESPA, enviarán un videomensaje para destacar la idoneidad y los atractivos de dicha ciudad surcoreana.