Líder oficialista propone suprimir aforamiento y reducir un 10% de escaños

Photo : YONHAP News

Kim Gi Hyeon, el líder del oficialista de Poder del Pueblo, compareció el martes 20 ante la cámara y proclamó su voluntad de dejar atrás los desfasados sistemas que impiden avances en política para acelerar el desarrollo y el crecimiento de Corea del Sur.A ese tenor, propuso reducir un 10% el número de escaños de la Asamblea Nacional, suprimir el fuero parlamentario - que a veces sirve de escudo a legisladores corruptos- y reformar el sistema de remuneración de los diputados, para que aquel que no trabaje se quede sin sueldo.En cuanto a la sugerencia de la oposición de preparar un nuevo presupuesto complementario, el líder del oficialismo llamó a no depender de los refuerzos fiscales como única solución a los problemas, culpando a los irresponsables presupuestos extraordinarios de la administración de Moon Jae In de aumentar la deuda nacional en 400 billones de wones.También criticó el discurso del lunes 19 de Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, por no emitir ninguna disculpa por los escándalos que le salpican tanto a él como a su partido, y por los absurdos reproches que hizo contra el actual Gobierno.