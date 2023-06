Corea no piensa ceder ante productos pesqueros de Fukushima

Photo : YONHAP News

Según varios medios, Tokio ha decidido no apelar ante la Organización Mundial del Comercio la prohibición que el Gobierno surcoreano mantiene contra las importaciones de productos pesqueros de Fukushima. El miércoles 21, Seúl enfatizó que aunque Japón flexibilice su postura, eso no influirá en su decisión ni en las medidas sobre el tema.La Oficina del Primer Ministro expresó que el Gobierno no cederá en temas estrechamente vinculados con la salud y la seguridad de los ciudadanos, mientras que la prensa destaca que el Gobierno japonés decidió no presionar más a Corea del Sur para que retire el bloqueo a las importaciones de productos de Fukushima, ni mantendrá el recurso contra esa medida que interpuso ante la OMC.En mayo de 2015, Japón demandó a Corea del Sur ante la Organización Mundial del Comercio alegando que las medidas adoptadas por Seúl prohibiendo la importación de productos pesqueros de Fukushima y siete prefecturas aledañas contravenían las disposiciones de la OMC sobre trato discriminatorio.Tres años después, dicha entidad falló a favor de Tokio, pero el dictamen fue revocado en abril de 2019 por el Órgano de Apelación de la OMC, al considerar que la prohibición no suponía un trato discriminatorio arbitrario, ni una restricción comercial injusta.