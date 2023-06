Experto afirma que Corea del Sur debería prepararse para una guerra nuclear

Photo : YONHAP News

Park Cheol Kyun, ex jefe de Inspección de Control de Armas del Ministerio de Defensa de Corea del Sur y actual presidente del Centro de Estrategia de Seguridad del Foro de Investigación de Defensa Global, ha sugerido que las fuerzas armadas surcoreanas deberían prepararse para la posibilidad de un conflicto nuclear formando expertos en dicho ámbito.Así lo expresó durante un seminario sobre política de defensa celebrado en Yongsan el viernes 22.Concretamente, anticipó que Corea del Norte podría estar buscando acumular un arsenal de más de 170 ojivas nucleares, volumen que - según explicó- surge de calcular las ojivas necesarias para atacar los principales aeropuertos, puertos y bases militares de Corea del Sur, al tiempo de obstaculizar el apoyo de Estados Unidos a Corea.Su predicción llega a raíz de un informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el cual estimaba que a principios de enero de 2023 Corea del Norte poseía 30 ojivas nucleares. Según Park, haría falta más de una década para que Corea del Norte obtenga las ojivas nucleares que desea, per subrayó que la posibilidad de una guerra nuclear es una amenaza real.En ese contexto, elogió el acuerdo alcanzado en abril entre el presidente surcoreano, Yoon Seok Yul, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, para establecer un Grupo de Consulta Nuclear (NCG), acuerdo que calificó de "logro significativo para fortalecer la capacidad de disuasión extendida".Sin embargo, advirtió que Corea del Sur no debería limitarse a recibir unilateralmente esa protección en base a la disuasión extendida de Estados Unidos, sino que debería ser un socio activo en la discusión de estrategias nucleares.Por último, instó a reanudar la formación y el entrenamiento conjunto sobre aplicación de la disuasión nuclear, tal como estableció la Declaración de Washington, y solicitó comenzar a formar más expertos en instituciones educativas militares, universidades e institutos de investigación.