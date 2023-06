Oficialismo y oposición acuerdan tratar problema de bebés no registrados

Photo : YONHAP News

Tras darse a conocer la existencia de varios casos de muerte de bebés sin registro de nacimiento, tanto el partido oficialista Poder del Pueblo como el principal opositor The Minjoo se han comprometido a adoptar medidas al respecto.Poder del Pueblo pidió disculpas a la nación tras detectar a más de 2.000 menores que no están oficialmente registrados, situación que describieron como increíblemente triste y difícil de asimilar, y se comprometieron a adoptar medidas y realizar una investigación exhaustiva sobre la situación de estos niños.También anunció que acelerará los debates para implementar un "sistema de notificación de nacimiento" que obligue a los centros médicos a informar directamente a las autoridades de cada alumbramiento, además de establecer nuevos centros nacionales de protección infantil para atender a bebés abandonados y a víctimas de violencia infantil.Poder del Pueblo también anunció la creación de un grupo de trabajo destinado a definir medidas integrales para abordar el problema.Por su parte, el principal partido opositor The Minjoo también se comprometió a hacer todo lo posible para erradicar este problema de la sociedad surcoreana.Ambos partidos acordaron debatir el tema en el Comité de Legislación y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, que será a finales de mes.