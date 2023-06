Seúl confirma seguridad de coreanos en zonas tomadas por Grupo Wagner

Photo : YONHAP News

Se ha confirmado la seguridad de los surcoreanos residentes en las zonas donde el Grupo Wagner se ha rebelado contra el Ejército ruso.Considerado un intento de golpe de Estado, la revuelta del grupo paramilitar Wagner llegó hasta Rostov, llevando al Ministerio de Exteriores surcoreano a comprobar la seguridad de los coreanos residentes en la zona, sobre todo en la ciudad de Rostov on Don.Según informan solo nueve surcoreanos residen en Rostov on Don y todos se encuentran a salvo, aunque seguirán monitorizando la rebelión y su posible impacto en la seguridad local.El sábado 24 la agencia Reuters informó que Yevgueni Prigozhin, líder de Wagner, declaró haber tomado el control de Rostov on Don y de Vorónezh, otra ciudad al sur de Rusia, y ahora el grupo avanza hacia el norte, rumbo a Moscú.