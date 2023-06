Policía agiliza investigación de bebés no registrados

Photo : YONHAP News

La policía está agilizando la investigación sobre los bebés no inscritos en el sistema estatal.Según anunció la Agencia Nacional de Policía el lunes 26, por el momento han recibido informes de gobiernos locales sobre 15 casos de bebés no registrados, once de los cuales han comenzado a investigar, y otros cuatro ya han sido localizados.Tres de esos once son de madres extranjeras y se sabe que dos de ellas, que dieron a luz en 2015 y en 2019, no llevaron a cabo el registro de nacimiento. Ahora las estaciones de policía de sus zonas están intentando localizar a las madres y a los niños.El tercer caso, una madre de nacionalidad tailandesa, dio a luz en 2015 y tampoco registró el nacimiento. Por la naturaleza del bien protegido y al ser un tema de gran interés ciudadano la policía comenzará a investigar lo antes posible.