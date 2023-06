Comienza investigación censal sobre bebés no registrados

El Gobierno activará en breve una investigación censal sobre bebés no registrados, niños cuyo nacimiento figura en expedientes clínicos pero no fueron inscritos en el Registro Civil.El Ministerio de Salud y Bienestar comenzará a investigar el miércoles 28 o el jueves 29 junto con la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, la Policía Nacional y los gobiernos regionales para concluir en un mes.Previamente, la Junta de Auditoría e Inspección detectó 2.236 bebés no registrados gracias a los datos de vacunación contra hepatitis B, vacuna que se administra al nacer, y al investigar un grupo de muestra sobre 23 de esos niños, descubrió que al menos tres fallecieron y uno fue abandonado.Cuando una mujer da a luz en Corea, al bebé le asignan un número de identidad provisional antes de que los padres o su tutor legal inscriban el nacimiento en el Registro Civil. Pero por el momento resulta casi imposible rastrear el paradero de los recién nacidos al no haber un sistema integral que permita un ágil intercambio de información entre las entidades vinculadas, pues por el momento esos datos están dispersos.Por ejemplo, la información sobre partos y atención ginecológica está a cargo del Servicio Nacional de Salud y del Servicio de Revisión y Evaluación de Seguros Médicos, mientras que la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades es responsable de los datos sobre nacimiento y vacunación, el Ministerio de Interior de la declaración de nacimiento y el de Justicia del Registro de Parentesco y Relaciones Familiares.La investigación censal que comenzará esta semana se centrará en aquellos bebés nacidos entre 2015 y 2022 que recibieron un número de identidad provisional tras el parto para poder proceder a la vacunación, pero no figuran como inscritos en el Registro Civil. Se estima que en total afecta a unos 2.236 bebés.